Nevşehir'de jandarmanın "Okuldan Hayata Güvenli Trafik" klibi ilgi gördü

Eğitime katılan çocuklara hikaye ve boyama kitapları ile bayrak hediye edildi.

Jandarma personeli tarafından, klasik eğitim modelinin dışına çıkılarak çocuklara uygulamalı trafik eğitimleri verilen uygulamada, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet, motosiklet kullanımı, yaya geçitlerinde hareket tarzı ve temel trafik kuralları anlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kent genelindeki okul çevrelerinde trafik düzenini sağlamak, öğrencilerden servis aracı sürücülerine kadar okulu oluşturan tüm bileşenlerde trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla "Okuldan Hayata Güvenli Trafik Projesi"ni başlattı.

