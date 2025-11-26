Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de devlet konuk evlerinde kalan kadınlar sergi açtı

        Nevşehir'in farklı ilçelerindeki devlet konuk evlerinde kalan kadınlar yaşamlarını konu alan sergi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:40
        Nevşehir'de devlet konuk evlerinde kalan kadınlar sergi açtı
        Nevşehir'in farklı ilçelerindeki devlet konuk evlerinde kalan kadınlar yaşamlarını konu alan sergi açtı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğin açılışı, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ve kurum yöneticileri tarafından yapıldı.

        Kadınların yaşamlarını konu alan elbise, el işlemesi çantalar ve çeşitli objelerin sergilendiği etkinlikte, kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturulması ve aile bütünlüğünün sağlamlaştırılması hedefleniyor.

        Devlet konuk evlerinde misafir edilen kadınların hayat hikayelerine göre moda tasarımcılar tarafından oluşturulan ürünlerin sergisi, gün boyunca devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

