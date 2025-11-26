Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de bir kadın, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:16 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de bir kadın, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVŞEHİR(AA) - Nevşehir'de bir kadın tartıştığı kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

        Kent merkezine bağlı Göre beldesinde oturan T.K, evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.K, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli T.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve eşinin adliyeye sevk edileceğini öğrenen koca N.K'nin üzerindeki pompalı tüfekle adliye çevresine gideceği bilgisini alan polis ekipleri bölgede önlem aldı.

        Polis ekiplerince yakalanan N.K'nin aracında pompalı tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi Nevşehir'de anıldı
        Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi Nevşehir'de anıldı
        Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi
        Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi
        Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kame...
        Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kame...
        Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi
        Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi
        Otoyolda tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı: Benzini biten motosikleti k...
        Otoyolda tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı: Benzini biten motosikleti k...
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu