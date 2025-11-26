Nevşehir'de bir kadın, kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kent merkezine bağlı Göre beldesinde oturan T.K, evinde kocası N.K. ve kız kardeşi T.C. ile tartıştı.

NEVŞEHİR(AA) - Nevşehir'de bir kadın tartıştığı kocası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

