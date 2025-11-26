Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi Nevşehir'de anıldı

        Bursa'da 2021'de düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüsü, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için Nevşehir'de anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekçi Nevşehir'de anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da 2021'de düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüsü, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için Nevşehir'de anma töreni düzenlendi.

        Genç İHH Nevşehir Teşkilatı tarafından Nevşehir Hacıbeştaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu'nda, "Tarık Kesekçi İzinde Çağın Müslüman Genci" konulu program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan etkinlikte konuşan İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, 4 yıl önce yaşamını yitiren Kesekçi'nin hayatına ve mücadelesine değindi.

        Kesekçi'nin Baykar'da savunma sanayi alanında çalıştığını hatırlatan Sesli, "Kesekçi, Müslüman bir gencin nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdi. Hem dinine hem de ülkesininin çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı bir gencimizdi. Vakfımızda yetişen mühendis kardeşimiz, vefat etmesine rağmen onun izinde giden TEKNOFEST gençliği yetişmeye devam ediyor." diye konuştu.

        Eğitimci ve yazar Firuzan Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi
        Eşinin bıçakladığı adam, eşini adliye çevresinde pompalı tüfek ile bekledi
        Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kame...
        Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kame...
        Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi
        Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi
        Otoyolda tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı: Benzini biten motosikleti k...
        Otoyolda tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı: Benzini biten motosikleti k...
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
        Kamyonetin arkasına bağlanan motosikletle ilerleyen sürücülere para cezası
        Kamyonetin arkasına bağlanan motosikletle ilerleyen sürücülere para cezası