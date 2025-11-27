Nevşehir'de "adım adım sağlığa birlikte yürüyelim" etkinliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "adım adım sağlığa birlikte yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen programda, yönetici, akademisyen ve öğrenciler yerleşke girişinde bir araya gelerek, yerleşke çevresinde yürüdü.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, etkinliğin sağlıklı yaşam bilincini artıran değerli bir faaliyet olduğunu, eğitimin yalnızca akademik süreçlerle sınırlı olmadığını ifade etti.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük rutinin bir parçası haline getirildiğinde çalışma performansına da katkı sağladığını belirten Aktekin, üniversitelerinde huzurlu, sağlıklı ve gelişimi teşvik eden bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yürüyüşün ardından üniversitenin Okçuluk Kulübü öğrencileri gösteri sundu.