        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        09.02.2026 - 19:59
        Nevşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Nevşehir'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.


        Ali Y'nin (20) kullandığı 50 AEM 179 plakalı motosiklet, Göreme-Uçhisar kara yolunda devrilerek savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

