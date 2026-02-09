Nevşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Nevşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 13 bin 601 lira cezai işlem uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde Güney Çevre Yolu ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosikleti ile akrobatik hareketler sergilenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemede, B.D'ye ait olduğu belirlenen motosiklete el konuldu.





Sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 13 bin 601 lira ceza kesildi.



