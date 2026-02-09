Nevşehir'in nüfusunda artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"na göre Nevşehir'in nüfusu arttı.





TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları" açıklandı.





Buna göre müdürlüğün faaliyet alanında yer alan Kırşehir ile Kırıkkale'nin nüfusunda azalma, Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da ise artış görüldü.



Nevşehir'in nüfusu 320 bin 150, Niğde'nin 374 bin 492, Aksaray'ın 441 bin 136, Kırıkkale'nin 282 bin 830, Kırşehir'in ise 242 bin 777 oldu.

