        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'in nüfusunda artış yaşandı

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"na göre Nevşehir'in nüfusu arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:48
        Nevşehir'in nüfusunda artış yaşandı
        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"na göre Nevşehir'in nüfusu arttı.


        TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜİK'in "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları" açıklandı.


        Buna göre müdürlüğün faaliyet alanında yer alan Kırşehir ile Kırıkkale'nin nüfusunda azalma, Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da ise artış görüldü.

        Nevşehir'in nüfusu 320 bin 150, Niğde'nin 374 bin 492, Aksaray'ın 441 bin 136, Kırıkkale'nin 282 bin 830, Kırşehir'in ise 242 bin 777 oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

