        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

        Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 gündür yapılamayan sıcak hava balonu turları yarın için de iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:37
        Gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanından gökyüzüne yükselen balonlara olumsuz hava şartları engel oldu.

        Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin oluşturduğu manzarayı havadan izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerden sıcak hava balonu turları, 5 Şubat'tan beri bölgede etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

        Tur aktivitesi, yarın da olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayacak.

        Bölgede yılda ortalama 220 gün yapılabilen uçuşlar, özellikle kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor.

        Sıcak hava balonu turu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

