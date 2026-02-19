Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen ailenin cenazeleri toprağa verildi
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden çift ile 8 aylık bebeklerinin cenazeleri defnedildi.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden çift ile 8 aylık bebeklerinin cenazeleri defnedildi.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde, Sefer (27) ve Azime (27) çifti ile bebekleri Mustafa Efe Doğantekin için cenaze namazı kılındı.
Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, cenaze namazı sırasında rahatsızlandı.
Doğantekin çifti ve bebeklerinin naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer ve Azime çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.