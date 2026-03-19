GÜNCELLEME - Nevşehir'de üç aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpıştı.



Savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden aile üyelerinin bayram tatilini memleketleri Nevşehir'de geçirmek için Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

