Nevşehir’de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan radar uygulamaları sonrasında 121 araç denetlendi. Yapılan denetleme sonrasında 33 araç sürücüsüne, 88’i plakaya olmak üzere 121 araca 46 bin 976 lira para cezası yazıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.