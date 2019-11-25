Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları bir maç haricinde tamamlandı.

Nevşehir 1.Amatör Ligde 6.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken TelekomsporOrtahisar Belediyespor karşılaşması ertelendi. 1.Amatör Ligde oynanan müsabakalar sonrasında Kapadokya Nevşehirspor: 5 Kavak Gençlikspor:0, Yazıhöyükspor: 3 Kaymaklı Belediyespor:1, Derinkuyugücü: 2 Suvermez Kalespor:3, Kozaklıspor: 2 Eğitim Gençlikspor:1, Ürgüpspor: 2 Nevşehir 1969 SK: 0 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda 1 maçı eksik Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

NEVŞEHİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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