NEVÜ Gökkuşağı ekibi minik yürekleri sevindirdi

Üniversiteşehir işbirliğini pekiştirme adına güzel ve başarılı çalışmalara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi, “Gökkuşağı Projesi” ile gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Gökkuşağı ekibinin bu seferki durağı, çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri ve minik yürekler oldu.

Kovid19 salgınından dolayı faaliyetlerine kısa süre ara veren NEVÜ Gökkuşağı ekibi, normalleşme süreciyle birlikte Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesine bağlı Hasanlar Köyü yakınlarında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi aileleri Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu’ndan alınan izin dahilinde ziyaret etti. Proje koordinatörü ve aynı zamanda NEVÜ Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu personeli ve proje yürütücüsü İnci Mine Özkan’ın destekleri ve katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir araya gelen ekip, ayrıca çadırlarda yaşayan çocuklara kıyafet ve Gökkuşağı Projesinin simgesi olan rozetlerden hediye etti.

Miniklere karne hediyesi hazırlığı

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici’in destekleriyle renkli sosyal sorumluluk projelerine devam eden NEVÜ Gökkuşağı ekibi, çocuklara karne hediyesi için kolları sıvadı.

Proje ekibi bu kapsamda uzaktan eğitim sürecinin bitiminde Nevşehir’in Gülşehir ve Kozaklı ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek, burada bulunan çocuklara çeşitli karne hediyeleri dağıtarak heyecanlarına ortak olacak.

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