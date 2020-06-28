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Nevşehir’de arabalı sinema keyfi devam ediyor Nevşehir’de yüzlerce araç Arabalı sinema günlerinde bir araya geldi

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs döneminde sinemaya gidemeyen vatandaşlar için hayata geçirilen 'Arabada Sinema' etkinliği "Bizim İçin Şampiyon" filmi ile devam etti. Kamyon ve Tır Garajında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı.

Nevşehir’de arabalı sinema keyfi devam ediyor Nevşehir’de yüzlerce araç Arabalı sinema günlerinde bir araya geldi

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs döneminde sinemaya gidemeyen vatandaşlar için hayata geçirilen ‘Arabada Sinema’ etkinliği “Bizim İçin Şampiyon” filmi ile devam etti. Kamyon ve Tır Garajında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı.
Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan arabada sinema etkinliğine Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar etkinlik alanını dakikalar öncesinden doldururken Nevşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından alana alınan arabalar, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı.
Araçların etkinlik alanına girişleri sırasında vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu
Etkinliğe aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelen vatandaşlar daha sonra Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajına kurulan dev ekranlardan, “Bizim İçin Şampiyon” isimli sinema filmini izledi.
Başrollerini Fikret Kuşkan, Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç'un paylaştığı, at yarışlarının efsane atı Bold Pilot ile efsane jokey Halis Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı filmi büyük bir keyf ile izleyen vatandaşlar filmin sesini araçlarının içerisinden kapalı devre radyo sistemiyle 90.4 frekansından dinledi. Vatandaşların keyifli bir yaz akşamı yaşadığı etkinliğe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da katıldı.
Film gösterimi öncesinde vatandaşları selamlayarak bir konuşma yapan Başkan Arı, “Sadece sanatsal faaliyetlerle gününü gün eden bir belediye başkanınız olmadığını sizler biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum; 7 gün 24 saat ayakta olan bir belediyeniz ve bir belediye başkanı kardeşiniz var. Sizin ve şehrin hak ettiği yere gelebilmesi için her imkanını kullanan ve beraberinde ekibi ile birlikte bu şehre yeni hizmetler kazandırmak için gayretler sarf eden bir belediyeniz ve kardeşiniz var. Bizim en büyük sermayemiz bu samimiyetimiz ve kardeşliğimiz. Emin olun sizin göstermiş olduğunuz bu teveccüh, samimiyet ve bağrınıza basmanız bizim sadece omuzlarımızdaki yükümüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Sizin sevginiz, muhabbetiniz ve güveninize layık olabilmek için bir taraftan da daha fazla çalışma motivasyonu veriyor. Elbette eksikliklerimiz, hatalarımız vardır, her şeyimiz dört dörtlük olmayabilir ama asla bilerek yanlış yapmayan bir belediyeniz ve belediye başkanınız var. Asla sizin karşınızda ne oldum delisi olmayan, Ali kıran baş kesen olmayan, ben belediye başkanıyım tavrının arkasına sığınarak insanları hor gören, küçük gören bir tavrı sergilemeyen bir belediye başkanınız var. Başındaki belediye başkanı sıfatını bir kenara koyun Rasim Arı sizsiniz siz. Sizden hiçbir farkı olmayan, sizin üzüldüklerinize üzülen, sevindiklerinize sevinen bir belediye başkanınız var. “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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