Nevşehir’de FETÖ’dan 1 kişiye adli işlem yapıldı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasa kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında şüpheli 1 kişiye FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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