Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasoku Mahallesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplamda 7,85 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler M.T., Ş.Ç., M.Y. ve S.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.