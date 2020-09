Rektör Aktekin, üniversitede görev yapan gazi yakınlarıyla bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla üniversitede görev yapan gazi yakınlarını makamında ağırlayarak kendileriyle bir süre görüştü.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversite görev yapan gazi yakınları Tuğba Atar, Mehmet Yasa Altuner ve Hüseyin Üzümcü’yü kendilerine eşlik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile birlikte makamında ağırladı.

Gazi yakınlarıyla bir süre görüşerek kendilerinin istek ve taleplerini de dinleyen Rektör Aktekin, tarih sayfalarına adlarını altın harflerle yazdıran aziz şehit ve kahraman gazilerin emaneti olan yakınlarına sahip çıkarak hatıralarını yüceltmek, onları minnet ve şükranla anmanın milli bir görev olduğunu söyledi.

Aktekin konuşmasında, “ Bizler Türk Milleti olarak ülke tarihlerine baktığımızda, hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı benimsemeyen ve her daim bağımsız olarak yaşamış bir milletiz. Bununla birlikte vatanına, bayrağına ve kutsal bildiği değerlerine her daim sahip çıkan, herhangi bir saldırı karşısında da sahip olduğu inancının kutsiyeti gereği “Ya şehit olurum, ya gazi” düşüncesiyle birlik ve beraberliğine sahip çıkmış bir milletin nesliyiz.

Bugün bu cennet vatan topraklarımızda din, dil ve görüş gözetmeksizin hep birlikte huzurlu, mutlu ve barış içerisinde yaşıyorsak bunu vatan toprağını canından kutsal sayan ve haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimizle birlikte bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza borçluyuz. Devletimiz, şehit ve gazi yakınları ile birlikte kahraman gazilerine en iyi şekilde sahip çıkmış, kendilerini yalnız bırakmamıştır. Bizlere düşen görev de, bu aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ailelerine ve aziz hatıralarına her daim sahip çıkmaktır.

Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, hayatta olan gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarına sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.” diye konuştu.

Gazi yakını personeller ise, Rektör Aktekin ve yönetimine her daim kendilerine göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Rektör Aktekin ziyaret sonunda, gazi yakınlarına Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Mesnevi” ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan Hacı Bektaşı Veli’nin “Makalat” kitabını hediye etti.

