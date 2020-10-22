Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 28 yaşındaki M.K.A’nın üst ve araç aramasında 9 adet yasaklı ecza, 1,57 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 6,06 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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