Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

İHA

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 28 yaşındaki M.K.A’nın üst ve araç aramasında 9 adet yasaklı ecza, 1,57 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 6,06 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların cep telefonunu gasp eden 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çocukların cep telefonunu gasp eden 2 şüpheli ...
Nevşehir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tarihi Temenni Tepesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor Ürgüp Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Tarihi Temenni Tepesinde Azerbaycan bayrağı ...
Nevşehir Aile Hekimleri Derneği’nden grip aşısı açıklaması
YEREL HABERLER Nevşehir Aile Hekimleri Derneği’nden grip aşısı ...
Belediye Başkanı Arı, “İhracat yapan belediye olacağız”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, “İhracat yapan belediye ...
Ürgüp Belediyesi, Sosyal Sorumluluk jüri özel ödülü aldı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi, Sosyal Sorumluluk jüri özel ödülü ...
Nevşehir Belediyespor - Kozanspor: 1-0
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor - Kozanspor: 1-0
Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 1 Kozanspor FK: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 1 ...
Nevşehir’de 134 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 134 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler ...
Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
YEREL HABERLER Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
Nevşehir Belediyespor, PFDK’ya sevk edildi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, PFDK’ya sevk edildi
Vali Becel, Çakıllı köyünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, Çakıllı köyünü ziyaret etti
Nevşehir Valisi Becel, köy okulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel, köy okulunu ziyaret etti
Nevşehir'de kurutulan erikler, 4 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Nevşehir'de kurutulan erikler, 4 ülkeye ihraç ...
Kızılırmak’a elektrik verdiler, balıkları öldürdüler
YEREL HABERLER Kızılırmak’a elektrik verdiler, balıkları öldürdüler
Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
YEREL HABERLER Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X