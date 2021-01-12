Başkan Arı’dan “Kar gel artık bitsin bu hasret” paylaşımı Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 7 kamyon, 9 kanal kazıyıcı hazır dedi, sosyal medyada kar duası etti

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı kar paylaşımı büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tüm Türkiye’de yaşanan kuraklık sonrasında Nevşehir Belediyesi olarak kışa hazır oldukları mesajını verdiği sosyal medya paylaşımında kar yağışını atıfta bulunarak, “Yolunu gözlüyoruz gel artık bitsin bu hasret” sözlerini paylaştı. Belediye Başkanı Arı, “ 7 kamyon, 9 kanal kazıyıcı, 3 lastikli yükleyici, 2 greyder, 11 pickup, 140 personel ile yolunu gözlüyoruz. Kar gel artık bitsin bu hasret” sözlerini paylaştı. Nevşehir Belediye Başkanı Arı’nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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