Avanos’a OSB müjdesi

Nevşehir’in Avanos ilçesine “AvanosKapadokya Organize Sanayi Bögesi” kurulacağı müjdesini Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız verdi.



AvanosKapadokya Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına dair protokol Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, protokol üyelerinin katılımlarıyla Valilik toplantı salonunda imzalandı. Nevşehir Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile Organize Sanayi Bölgesinin kurucu ortakları olan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Avanos Belediye Başkanı Alper Celal İbaş, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru katıldı.

İmza töreni sonrasında yazılı bir açıklama yapan NTSO Başkanı M.Arif Parmaksız "Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir İl Özel İdaresi ve Avanos Belediyesi'nin iştirakleri ile AvanosKapadokya Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş protokol imza töreni Valimiz İnci Sezer Başkanlığında gerçekleştirildi. Odamız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve turizmi ile adından bahsettiren Avanos’umuzun sanayisinin de geliştirilmesi ile kurulacak bölgede istihdama ve imalata önemli katkı sağlanacak. Malumlarınız olduğu üzere kısa bir süre önce ”Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) OSB” kuruluşunda yer seçimi aşamasına geçildiğinin müjdesini İlimiz ile paylaşmıştık. Avanos İlçemizde kuruluş çalışmalarına başladığımız OSB ile ilgili olarak da hızlı bir şekilde Valimiz başkanlığında uyum içerisinde çalışarak neticeye varacağımıza inanıyorum.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak; görev, yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde gerek Nevşehir Merkez İlçemiz, gerekse diğer ilçelerimizde ekonomik ve sosyal hayatı etkileyecek ve geliştirecek her türlü proje ve organizasyonda öncülük etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Nevşehir’imizin 4. Organize Sanayi Bölgesi Nevşehir’e ve Avanos’a hayırlı olsun.” Dedi.

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