Sulama göletinde ceset bulundu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde dün kaybolan Mustafa K. isimli şahsın cansız bedeni bugün Nevşehir'de sulama göletinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyünde bulunan Doyduk sulama göleti etrafında devriye gezerken gölet üzerinde erkek cesedi gördü.
Yapılan çalışmalar sonrasında göletten çıkartılan erkek cesedinin dün Kırşehir'in Mucur ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan Mustafa K. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.
Gölete düşme ihtimali üzerinde durulan Mustafa K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.