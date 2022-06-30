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Sağlık turizmine ilgi artıyor Termal otellerde rezervasyon yoğunluğu başladı

İHA

Sağlık turizmine ilgi artıyor Termal otellerde rezervasyon yoğunluğu başladı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan termal otellerde bayram öncesi rezervasyon yoğunluğu başladı.
Yaklaşık 7 bin yatak kapasiteli ilçedeki termal otellere sağlık turizmi için gelen yerli ve gurbetçi vatandaşların yanı sıra, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelenlerin de eklenmesiyle otellerde doluluk oranı artı. Kozaklı’da bulunan bir otelin işletme müdürü Mehmet Erturan, “Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Kurban Bayramı tatili dört günden Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne kadar uzatıldı. Biz de onun telaşı, temposu içerisindeyiz. Gurbetçi misafirlerimiz gelmeye başladı. Bayram tatili ve gurbetçi misafirlerimizin tatillerinin birleşmesi ile temmuz ve ağustos aylarında hareketli günler, dolu günler bekliyoruz. Bayram rezervasyonlarımız şu an yüzde 60'lara yakın bir oranda. Günden güne artarak devam ediyor. Misafirlerimiz termal sudan, sağlık turizminden dolayı kaplıcayı ve Kozaklı’yı tercih ediyor” dedi.
Kaplıca suyunu odalara kadar verdiklerini söyleyen Erturan, “Havuzlarımızda kullanılan kaplıca sularını odalarımızdaki küvetlere kadar veriyoruz. Misafirlerimiz birçok nedenden dolayı kaplıcayı tercih ediyorlar. Buraya gelip de şifa bulduğunu söyleyen çok sayıda misafirlerimiz var. Biz şifa vermiyoruz, şifaya vesile oluyoruz” dedi.
Viyana’dan gelen gurbetçi Yusuf Yalçın, romatizma hastalıkları nedeniyle kaplıcada tatil yaptığını söyledi.

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