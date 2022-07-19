Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahıs üzerinde arama yaptı. Şahısların yapılan üst aramalarında 35.96 gram metamfetamin, 3 bin 750 TL para ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Şahısların ev ve işyerinde yapılan adli aramada ise 226 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ve 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklandı.

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