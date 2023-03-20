Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Nevşehir sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri netlik kazanmış oldu. Peki, "Nevşehir sahur vakti ve iftar saati ve teravih ne zaman?" İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesi ile Nevşehir sahur vakti ve iftar saatleri...

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