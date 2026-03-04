Canlı
        Nevşehir'de yük treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 2 yaralı

        Nevşehir'de yük treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 2 yaralı

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yük treninin lokomotifi hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Devrilen TIR'ın sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada 2 makinist yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Yük treni hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 2 yaralı
        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karasenir köyünde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen yük treni, sürücüsü henüz öğrenilemeyen iş makinesi yüklü TIR’a hemzemin geçitte çarptı.

        Kazada metrelerce sürüklenen TIR devrilirken, raydan çıkan lokomotifteki 2 makinist hafif yaralandı. TIR sürücüsünün sıyrıklarla atlattığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tren yolu ve karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi ve araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf: DHA

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

