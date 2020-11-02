Nevzat Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Nevzat Aydın Twitter hesabından İzmir'de depremin ardından yıkılan binanın enkazından 65 saat sonra canlı çıkarılan Elif Perinçek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, "Minik Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın - evet, gelecek saçmasapan tepkilere hazırlıklıyım." dedi.



NEVZAT AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Nevzat Aydın, (d. 8 Mart 1976); Türk girişimci, melek yatırımcı ve mentor. Aydın, Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portali Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve CEO’sudur.

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan $589 milyon karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platform Delivery Hero bünyesine katıldı. 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer almıştır. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi’nde birinci seçildi. 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görülmüştür

Eğitim yılları

Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Boğaziçi mezunlarına özel ABD üniversiteleri bursu aldı ve San Francisco Üniversitesi’nde İşletme, Ekonomi MBA programına başladı.

Nevzat Aydın, 21 yaşında hayata geçirdiği ilk girişimcilik projesinde, arkadaşlarıyla birlikte, 700 kişilik bir kafileyi en sevdiği grup olan U2’nun Yunanistan’ın Selanik şehrindeki konserine götürdü. Öğrencilik yıllarında kimi kurumsal şirketlerde stajyerlik yaptı. Bu tecrübe sonunda, kariyerine kurumsal hayatta devam etmek istemediğine karar verdi.

San Francisco’daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi’ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı. Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı. MBA’ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bırakarak, Yemeksepeti’ni hayata geçirmek için İstanbul’a döndü.

Kariyeri

Nevzat Aydın 2001 yılından bu yana Yemeksepeti.com’un CEO’su olarak görev yapmaktadır.