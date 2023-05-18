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New York'taki gökdelenler şehri batırıyor!

New York şehri yavaş yavaş batıyor ve gökdelenler şehri aşağıya doğru çekiyor. Şehrin altındaki jeolojinin modellerinin uydu verilerinden elde edilen yeni çalışmaya göre her yıl New York giderek batıyor.

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  • New York batıyor! Gökdelenler şehri her yıl batırmaya başladı!

    HER YIL 1 VEYA 2 MİLİMETRE ÇÖKÜYOR

    Yeryüzünde teknik çökme olarak adlandırılan kademeli alçalma ya da ani batma, yumuşak çökeller yer değiştirdiğinde veya üzerine aşırı baskı uygulandığında zemini daha derine doğru iter. 
  • New York batıyor! Gökdelenler şehri her yıl batırmaya başladı!

    FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLİR

    Yeni araştırmaya göre New York, göğe kadar yükselen binalarının ağırlığı altında her yıl 1 veya 2 milimetre batıyor. Birkaç milimetre kulağa az gelebilir ancak şehrin bazı bölgeleri çok daha hızlı şekilde çöküyor. Hatta bu hız, tektonik levhaların buzulların erimesiyle tekrar yukarı çıktığı zaman gözlemlenen en yüksek hızlara eşit derecede.
  • New York batıyor! Gökdelenler şehri her yıl batırmaya başladı!

    Oluşan deformasyon, 8 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan bu düşük rakımlı şehir için bir felaket anlamına gelebilir. Bu nedenle bulgular, artan su baskını tehlikesine ve yükselen deniz seviyesi tehdidine karşı önlemler geliştirilmesine yardımcı olabilir. 
  • New York batıyor! Gökdelenler şehri her yıl batırmaya başladı!

    Araştırmacılar New York şehrindeki 1 milyondan fazla binanın toplam kütlesini hesapladı ve binaların 764.000.000.000 kilogram tuttuğu tespit edildi. 

    Kaynak: PopularScience

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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