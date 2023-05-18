FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLİR

Yeni araştırmaya göre New York, göğe kadar yükselen binalarının ağırlığı altında her yıl 1 veya 2 milimetre batıyor. Birkaç milimetre kulağa az gelebilir ancak şehrin bazı bölgeleri çok daha hızlı şekilde çöküyor. Hatta bu hız, tektonik levhaların buzulların erimesiyle tekrar yukarı çıktığı zaman gözlemlenen en yüksek hızlara eşit derecede.