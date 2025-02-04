New York Knicks: 124 - Houston Rockets: 118 | MAÇ SONUCU

Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda New York Knicks'e 124-118 mağlup oldu.

NBA'de 10 maç yapıldı. Knicks konuk ettiği Rockets'ı 6 sayı farkla yendi.

Knicks'te Jalen Brunson 42 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt ile karşılaşmada öne çıkan oyuncu olurken, Karl-Anthony Towns ve Mikal Bridges ise 22'şer sayı kaydetti.

Bu sezon ilk kez üst üste 3 kez maç kaybeden Rockets'ta Amen Thompson, takımıyla kariyerinin üçüncü triple-double'ını 25 sayı, 11 ribaunt ve 11 asist ile yaparken Jalen Green ise 21 sayı attı.

Rockets'ta Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamadı.