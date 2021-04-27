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HaberlerDünya
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New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresi'nde bir sandalye kaybedecek

ABD'de nüfusu yeterince artmayan New York eyaletinin, sadece 89 kişi eksik olduğu için Amerikan Kongresi'ne göndereceği milletvekili sayısı 1 azalacak.

New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresi'nde bir sandalye kaybedecek
New York'un 89 kişi eksiği, Meclis'te bir sandalyeye mal oldu
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AA

ABD Sayım Bürosu'nun açıkladığı son rakamlara göre, 2010-2020 arasındaki nüfus artış oranı bir önceki on yıllık döneme göre azalan New York'un Kongredeki temsilci sayısında da bir sandalyelik kayıp yaşanacak.

Temsilciler Meclisi'nde mevcut 27 milletvekili bulunduran eyaletin temsilci sayısı, nüfusundan sadece 89 kişinin eksik olması nedeniyle 26'ya düşecek.

Nüfus sayımı uzmanı Kristin Koslap, bugün yaptığı açıklamada, "New York'ta sadece 89 kişi daha sayılsaydı Kongredeki 27 sandalyesinin tamamına sahip olacaktı." ifadesini kullandı.

Koslap, New York'un 435 kişilik Kongre'deki bir milletvekili hakkını az farkla Minnesota'ya kaptırdığını belirtti.

SALGIN NEW YORK'TA NÜFUSU AZALTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de en çok etkilediği eyaletlerden biri olan New York'un nüfus artışının yavaşlamasında virüs salgını önemli etkenlerden biri oldu.

New York, 2020 yılında uzun süre Kovid-19 salgının dünyada ve ABD'de en çok etkilediği bölge olurken, hem salgında ölenler hem de diğer eyaletlere taşınan New Yorklular yüzünden ciddi bir nüfus kaybına maruz kaldı.

Sayım bürosunun 2020 nüfus sayımına göre New York'un nüfusu son 10 yılda yüzde 4'ten fazla artsa da, bu artış 7,4 olan ülke ortalamasının oldukça gerisinde kalarak siyasetteki temsil kabiliyetini negatif etkiledi.

New York eyaleti ülkedeki nüfus artış oranlarındaki yeni konumundan dolayı, siyasi temsil kabiliyetinin yanında, her yıl 1,5 trilyon dolarlık federal fon dağılımından aldığı yardım diliminde de kayıp yaşayacak.

ABD Sayım Bürosu'nun 2010 verilerine göre, New York 19 milyon 378 binden fazla nüfusu ile Kaliforniya ve Teksas'ın arkasından ülkenin 3'üncü en kalabalık nüfusunu oluşturan New York, 2020'de, 20 milyonun çok az üzerine çıkabilen nüfusu ile 3'üncülüğü Florida'ya bırakarak 4'üncü sıraya geriledi.

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