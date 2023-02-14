Grubun basın bildirisinde ise, "Sevgililer Günü'nde dünyaya olan sevgimizi göstermek için, Citigroup'a fosil yakıt genişlemesine yatırım yapmayı bırakması için barışçıl, şiddet içermeyen bir eylem gerçekleştirdik." ifadesine yer verildi.