New York'ta yeni yıl hazırlığı
2024'e sayılı saatler kalan New York'un ünlü Times Meydanı'nda gece yarısı yapılacak geri sayım öncesinde "Yılbaşı Küresi" (New Year's Eve Ball) test edildi
2024'ü karşılamaya saatler kaldı. Yılbaşı kutlamalarından en renkli, ışıl ışıl anlara sahip New Yrok'ta ise hazırlıklar sürüyor.
New York'un ünlü Times Meydanı'nda her yıl gerçekleşen geleneksel geri sayım için prova yapıldı.
Meşhur New Year's Eve Ball (Yılbaşı Küresi), ünlü geri sayımdan önce test edildi.
Times Meydanı'nda ilk kez bu küreyle kutlama 1907'de gerçekleşti.
Buradaki kutlamalar dünyanın en büyük kutlamaları arasında yer alıyor.