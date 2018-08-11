Premier Lig'de Newcastle United, St. James' Park'ta Tottenham Hotspur'u konuk etti.



8. dakikada Vertonghen'in golüyle 1-0 öne geçen Londra ekibi, 11. dakikada Joselu'nun golüne engel olamayınca skor 1-1 oldu.



Tottenham, 18. dakikada Dele Alli'nin attığı golle mücadelede bir kez daha öne geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Tottenham Hotspur sezona 3 puanla başladı.



Premier Lig'de yeni sezonun açılış maçında Manchester United evinde Leicester City'i 2-1 mağlup etmişti.

KANE'İN AĞUSTOS ŞANSSIZLIĞI SÜRDÜ

Tottenham formasıyla harika bir sezon geçiren ve 48 maçta 41 gol, 4 asistle oynayan Harry Kane, Premier Lig'de yeni sezona sessiz başladı. Newcastle kalesini iki kez yoklayan İngiliz yıldız, buna rağmen golle buluşamadı. 25 yaşındaki yıldız böylece Premier Lig'deki 'ağustos şanssızlığını' kıramamış oldu.

Yıldız futbolcu kariyerinde ağustos aylarında çıktığı 14. lig maçında kaleye 46 şut çekerken, bunların hiçbirinde gol kaydedemedi.







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