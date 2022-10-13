Neymar'a hapis şoku!

Fransız devi PSG'de forma giyen Neymar'ın hapis cezası alabileceği öne sürüldü.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Neymar'ın haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, Neymar'ın Barcelona'da geçirdiği süre içinde 35 milyon Euro gelir hakları olduğunu iddia ediyor.