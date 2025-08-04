Futbol dünyasının yıldız isimlerinden Neymar, dördüncü kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Ünlü futbolcunun, model ve influencer Amanda Kimberlly ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Mell adını verdi. Bu gelişmeyle birlikte Neymar, dördüncü kez baba oldu.

Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

REKLAM

Biancardi duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı; "Hayatımızı daha da tamamlayıp tatlandırmak için balımız geldi! Hoş geldin kızım! Tanrı ömrünü kutsasın ve seni bütün kötülüklerden korusun. Bu yeni bölümü seninle birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Seni seviyoruz!"

Neymar, ilk kez Ağustos 2011’de, eski sevgilisi Carolina Dantas ile ilişkisinden dünyaya gelen Davi Lucca sayesinde baba olmuştu. Ekim 2023’te, şu anki sevgilisi Bruna Biancardi ile ilişkisinden ikinci çocuğu Mavie doğdu. Yaklaşık dokuz ay sonra, Temmuz 2024’te Neymar’ın üçüncü çocuğu Helena dünyaya geldi. Son olarak dördüncü kızı Mell’in doğumuyla yıldız futbolcu bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşadı.