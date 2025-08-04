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        Haberler Magazin Neymar, dördüncü kez baba oldu - Magazin haberleri

        Neymar, dördüncü kez baba oldu

        Brezilyalı futbolcu Neymar, dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Model Amanda Kimberlly ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızına Mell adını verdi. Bu, yıldız oyuncunun dördüncü çocuğu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:43
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        Dördüncü kez baba oldu
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        Futbol dünyasının yıldız isimlerinden Neymar, dördüncü kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

        Ünlü futbolcunun, model ve influencer Amanda Kimberlly ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Mell adını verdi. Bu gelişmeyle birlikte Neymar, dördüncü kez baba oldu.

        Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Biancardi duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı; "Hayatımızı daha da tamamlayıp tatlandırmak için balımız geldi! Hoş geldin kızım! Tanrı ömrünü kutsasın ve seni bütün kötülüklerden korusun. Bu yeni bölümü seninle birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Seni seviyoruz!"

        Neymar, ilk kez Ağustos 2011’de, eski sevgilisi Carolina Dantas ile ilişkisinden dünyaya gelen Davi Lucca sayesinde baba olmuştu. Ekim 2023’te, şu anki sevgilisi Bruna Biancardi ile ilişkisinden ikinci çocuğu Mavie doğdu. Yaklaşık dokuz ay sonra, Temmuz 2024’te Neymar’ın üçüncü çocuğu Helena dünyaya geldi. Son olarak dördüncü kızı Mell’in doğumuyla yıldız futbolcu bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Fotoğraflar: Instagram

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