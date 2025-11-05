Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Neymar için yeni sözleşme açıklaması! - Futbol Haberleri

        Neymar için yeni sözleşme açıklaması!

        Santos Başkanı Marcelo Teixeira, sözleşmesi aralık ayında bitecek yıldız futbolcuları Neymar ile ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neymar için yeni sözleşme açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Santos Başkanı Marcelo Teixeira, takımın yıldız oyuncusu Neymar'ın geleceği ile ilgili konuştu.

        Başkan Marcelo Teixeira, yaptığı açıklamada, "Neymar'ın hedefi 2026 Dünya Kupası. Anlaşmaya varırsak, yeni sözleşme imzalayacağız." dedi.

        Santos ile Neymar arasında bir güven ilişkisi olduğunu söyleyen Teixeira, "Bu durumu doğru zamanda çözeceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.

        Neymar'ın Santos ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor ve Brezilyalı yıldız henüz yeni sözleşme imzalamadı.

        Santos forması altında bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Neymar, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?