Fransa Ligue 1'deki Nice - Marsilya maçı askıya alındı! Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'nin sırtına su kale arkasındaki Nice taraftarı tarafından su şişesi fırlatıldı. Marsilyalı yıldız da yere düştükten sonra şişeyi fırlatınca sonrasında saha bir anda karıştı. İki takım futbolcuları birbirine girerken taraftar da sahaya girdi.

Görevliler futbolcuları zorlukla sakinleştirirken taraftarlar da kısa sürede tribüne geri alındı. Bazı futbolcular soyunma odasına giderken koridorda iki takım futbolcuları bir kez daha birbirine girdi.

Yetkililer maçın askıya alındığını duyurdu. İki takım yöneticileri ve hakemler, görüşmeye devam ediyor...