Nicholas Cage, 'Oğul' ile geliyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lotfy Nathan’ın üstlendiği , cuma günü gösterime girecek olan 'Oğul', korku sinemasına maneviyat ve aile temalarını ustaca harmanlayan bir üslup getiriyor. Filmin Türkiye distribütörlüğünü ise Sugarworkz ve Taff Pictures üsteleniyor.

Oğul, Hz. İsa’nın gençlik dönemindeki doğaüstü güçlerini keşfetmesini ve bu keşif sürecinde yaşanan içsel çatışmaları ele alıyor. Cage’in canlandırdığı Marangoz Joseph (Hz. Yusuf), Hz. İsa ve Hz. Meryem’e kol kanat geriyor. Hz. İsa’ya rehberlik ederken inancı ve kaderiyle sınanan Joseph (Hz.Yusuf), Nicholas Cage’ın nefes kesen performansıyla izleyicileri büyüleyecek.