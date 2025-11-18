Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nicholas Cage, 'Oğul' ile geliyor

        Nicholas Cage, 'Oğul' ile geliyor

        Hollywood'un usta oyuncusu Nicholas Cage, alışılmışın dışında bir rolle izleyicilerle buluşacak. Korku - gerilim türünün cesur bir örneği olan 'Oğul' filminde rol alan Nicholas Cage, Joseph (Hz. Yusuf) karakterine hayat veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Oğul' ile geliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yönetmenliğini ve senaristliğini Lotfy Nathan’ın üstlendiği , cuma günü gösterime girecek olan 'Oğul', korku sinemasına maneviyat ve aile temalarını ustaca harmanlayan bir üslup getiriyor. Filmin Türkiye distribütörlüğünü ise Sugarworkz ve Taff Pictures üsteleniyor.

        Oğul, Hz. İsa’nın gençlik dönemindeki doğaüstü güçlerini keşfetmesini ve bu keşif sürecinde yaşanan içsel çatışmaları ele alıyor. Cage’in canlandırdığı Marangoz Joseph (Hz. Yusuf), Hz. İsa ve Hz. Meryem’e kol kanat geriyor. Hz. İsa’ya rehberlik ederken inancı ve kaderiyle sınanan Joseph (Hz.Yusuf), Nicholas Cage’ın nefes kesen performansıyla izleyicileri büyüleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nicholas cage
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz