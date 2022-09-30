David Beckham: Bu kadar drama bize yeter!

"ÇOK GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"

Peltz, ayrıca konuyla ilgili "Victoria'nın tasarladığı gelinliği giymeyi planlıyordum. Gerçekten de kayınvalidemin benim için yarattığı o gelinliği giyeceğim için çok heyecanlıydım. Çok güzel olacağını düşünüyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Victoria Beckham'ın gelinliği hazırlayamayacağını söylemesinden sonra annesi Claudia ve kendi stilisti ile iletişime geçtiğini belirten Nicola Peltz Beckham, "Maalesef kayınvalidem gelinliğimi hazırlayamadı. 'Peki bundan sonra ne olacak?' diye düşündüm" demişti.

Ünlü oyuncu, gelinliğini daha sonra tasarımlarını sevdiği bir modaevinden seçtiğini ifade etmişti.