Nicola Peltz eleştirilere isyan etti: Hiç çalışmadığımı söylüyorlar

23 YAŞINDA YAZDIĞI SENARYO FİLM OLDU

Nicola Peltz'in anlattığına göre; 'Lola', hem senaryosunu kendisinin yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği bir film. Nicola Pelt, bu filmin senaryosunu henüz 23 yaşındayken yazdı. Nicola Peltz, "Bu projeyle ilgili çok farklı duygular içindeyim. Sonunda herkes görebileceği için çok heyecanlıyım. Bunu 23 yaşında yazdım ve çok büyük bir sevgi ve emeğin ürünü. Bu projeye kalbimi ve ruhumu koydum" diye anlattı.