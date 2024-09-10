Zalewski Galatasaray'dan dünyaları istedi! Maaşının 7 katı...
2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar son günlerde Roma forması giyen Nicola Zalewski için temaslarını sürdürürken, Polonyalı oyuncunun talepleri dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi listesini bildirmesine rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, sarı-kırmızılılar Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski için İtalyan kulübüyle temaslara başlamıştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Polonyalı yıldızın Cimbom'dan taleplerini yazdı.
Habere göre; Roma'da yıllık 350 bin Euro kazanan Polonyalı oyuncunun, G.Saray'dan yıllık 2.5 milyon Euro ve 4 yıllık sözleşme talep etti.
Ayrıca genç yıldızın Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV'yi de reddettiği belirtildi.
Bu sezon 3 maçta forma giyen Zalewski gol veya asist katkısı yapamadı. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...