Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicolas Cage'in filmine belediye engeli - magazin haberleri

        Nicolas Cage'in filmine belediye engeli

        Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı yeni savaş filminin yapımı, Nazi sembollerine ilişkin endişeler nedeniyle Londra'nın doğusundaki bir belediye tarafından durduruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye engelledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Simon West'in yönettiği tarihi bir casus aksiyon - macera filmi olan 'Fortitude'da başrol oynuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen film, 1944'te aralarında İngiltere'nin de olduğu Müttefik Kuvvetler tarafından Nazi Almanyası liderlerini aldatmak ve Nazi İstihbaratını yanıltmak için gerçekleştirilen Fortitude Operasyonu'nun gerçek hikâyesini anlatıyor.

        Tarihi olayda; İngiliz İstihbarat görevlileri, Fortitude Operasyonu kapsamında, Normandiya Çıkarması'nın doğası ve zamanlaması konusunda Nazileri yanıltmak için ajanlar, sahte silahlar ve askeri teçhizat gibi benzeri görülmemiş stratejik operasyonlar kullanmıştı.

        REKLAM

        NAZİ BAYRAĞI ŞARTI

        İşte tüm bu hikâyeyi anlatan filmin çekimleri, 8 Eylül 2025'te Londra'da başladı. Ancak kadrosunda Nicolas Cage'in yanı sıra Matthew Goode, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen ve Ben Kingsley gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, belediye engeliyle karşılaştı. Londra'nın doğusundaki Waltham Forest Belediye Binası'nda yapılacak çekim, Nazi sembollerine ilişkin endişeler nedeniyle durduruldu.

        Çünkü dekor, binanın üzerine gamalı haçla süslenmiş bayrakların asılmasını da içeriyordu. Resmi olarak bir çekim izni verilmemiş ve belediye bu konuda herhangi bir ücret almamış olsa da, Waltham Forest Belediyesi başlangıçta projeyi, sakinlere danışılacağı ve 'Nazi dönemi bayraklarının ve sembollerinin halka açık bir şekilde görünmeyeceği' şartlarıyla onaylamıştı.

        Başlangıçta ekim ayında yapılması planlanan çekim süreci ani bir değişiklikle eylül ayına alındı. Bu da belediyenin bölge sakinleriyle yeterince istişare etmesi için zaman kalmadığı anlamına geliyor.

        Sonuç olarak, Doğu Londra konseyinin bir sözcüsü, "Çekimlerin ekim ayından 15 Eylül'e aniden alınması, daha önce görüşülen istişare düzeyinin engellenmesi ve çekim ekibi tarafından halka gönderilen mektuplarda Nazi sembollerinin çekim sırasında oldukça görünür olacağının açıkça belirtilmesi bizi çok hayal kırıklığına uğrattı. Anlaşma koşullarımıza uymayan bu önemli değişiklikler ve aşırı sağcı ikonografiye karşı yüksek hassasiyet nedeniyle, izin vermeyi reddetmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşündük" dedi.

        #Nicolas Cage
        #film
        #İngiltere
        #Nazi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"