Nicolas Cage'in filmine belediye engeli

Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Simon West'in yönettiği tarihi bir casus aksiyon - macera filmi olan 'Fortitude'da başrol oynuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen film, 1944'te aralarında İngiltere'nin de olduğu Müttefik Kuvvetler tarafından Nazi Almanyası liderlerini aldatmak ve Nazi İstihbaratını yanıltmak için gerçekleştirilen Fortitude Operasyonu'nun gerçek hikâyesini anlatıyor.

Tarihi olayda; İngiliz İstihbarat görevlileri, Fortitude Operasyonu kapsamında, Normandiya Çıkarması'nın doğası ve zamanlaması konusunda Nazileri yanıltmak için ajanlar, sahte silahlar ve askeri teçhizat gibi benzeri görülmemiş stratejik operasyonlar kullanmıştı.

NAZİ BAYRAĞI ŞARTI

İşte tüm bu hikâyeyi anlatan filmin çekimleri, 8 Eylül 2025'te Londra'da başladı. Ancak kadrosunda Nicolas Cage'in yanı sıra Matthew Goode, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen ve Ben Kingsley gibi isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, belediye engeliyle karşılaştı. Londra'nın doğusundaki Waltham Forest Belediye Binası'nda yapılacak çekim, Nazi sembollerine ilişkin endişeler nedeniyle durduruldu.

Çünkü dekor, binanın üzerine gamalı haçla süslenmiş bayrakların asılmasını da içeriyordu. Resmi olarak bir çekim izni verilmemiş ve belediye bu konuda herhangi bir ücret almamış olsa da, Waltham Forest Belediyesi başlangıçta projeyi, sakinlere danışılacağı ve 'Nazi dönemi bayraklarının ve sembollerinin halka açık bir şekilde görünmeyeceği' şartlarıyla onaylamıştı.