        Haberler Dünyadan Nicolas Cage ödüllü yönetmenlerin neden sırt çevirdiğini açıkladı

        Nicolas Cage ödüllü yönetmenlerin neden sırt çevirdiğini açıkladı

        Nicolas Cage, Hollywood'un önde gelen yönetmenleri Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson ve Woody Allen'ın kendisine neden film teklif etmediklerini anlattı

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:34 Güncelleme:
        "Bana sırt çevirdiler"

        Nicolas Cage, bir dönem rol tekliflerini reddettiği yönetmenlerin artık kendisine sırt çevirdiğini açıkladı. Reddetmelerini kişisel algılayan ve bu nedenle kendisini gelecekteki projelerinde oynatmayan, hatta telefonlarına bile cevap vermeyen bir dizi ünlü yönetmenin adını verdi.

        Oscar ödüllü 62 yaşındaki oyuncu, The New York Times'a verdiği röportajda Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson ve Woody Allen'ın geçmişte kendisine rol teklif ettiğini ve bu teklifleri reddederek profesyonel ilişkilerini fiilen sonlandırdığını söyledi.

        Cage, Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Al Pacino, Hilary Swank ve Robin Williams'ın rol aldığı 2002 yapımı 'Insomnia' filminde oynamayı reddetmesinin ardından Nolan'ın, aramalarına cevap vermeyi bıraktığını söyledi. "Çoğu insanın duyguları inciniyor ve geri aramıyor" diyen Cage, "Bu benim başıma milyon kere geldi" ifadesini kullandı.

        Cage, yönetmenlerin tekliflerini reddettikten sonra kendisini bir daha aramadıklarını söyledi.

        Cage, 'One Battle After Another' filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan Paul Thomas Anderson ile kariyerinin çok erken dönemlerinde bir film üzerinde çalışmak için görüşmelerde bulunduğunu anlattı. Cage, Anderson hakkında şunları söyledi: Bana merhum oyuncu Philip Baker Hall'un oynadığı kısa bir film göstermişti. Kendisi 'Hard Eight' filminde de oynamıştı. Bir şeyler yapacaktık, ama olmadı.

        'Con Air', 'Face/Off' ve 'The Rock' gibi filmlerin yıldızı, futbol koçu John Madden'ı canlandırdığı yeni filmi 'Madden'ı tanıtırken bu konuya değindi. Yönetmen David O. Russell'ın, ilk projeyi reddettikten sonra kendisiyle ikinci bir projede iş birliği yapmak için iletişime geçen tek yönetmen olduğunu söyledi.

        Cage, "David O. Russell bana bir film için bir milyon dolar teklif etti. Yıllar önceydi. İyi bir filmdi ve bana teklif etti, ben de hayır dedim. Ve o, hayır dediğim ve dönüp bana başka bir film teklif eden ilk yönetmen oldu" dedi.

        Cage, filmografisinde 'Silver Linings Playbook', 'American Hustle' ve 'The Fighter' gibi filmler bulunan Russell hakkında şunları söyledi: Ona tekrar hayır demek istemedim, çünkü yeteneğine büyük saygı duyuyorum.

