        Nicole Kidman ve Keith Urban resmen boşanıyor: Boşanma belgelerinde detaylar ortaya çıktı - magazin haberleri

        Nicole Kidman ve Keith Urban resmen boşanıyor: Boşanma belgelerinde detaylar ortaya çıktı

        Nicole Kidman, 19 yıllık eşi Keith Urban'a boşanma davası açtı. Çiftin boşanma ve velayet anlaşmasının detayları, mahkeme belgeleriyle ortaya çıktı

        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:09
        Boşanma belgeleri ortaya çıktı
        Nicole Kidman ile Keith Urban'ın ayrılığı artık iddia değil. Ünlü çiftin boşanacakları kesinleşti. Kidman, 19 yıllık eşi Urban'a dün resmen boşanma davası açtı.

        Nicole Kidman'ın evliliğini kurtarmaya çalıştığı, Keith Urban'dan ayrılmak istemediği söylense de boşanmak için dava açtığı öğrenildi.

        Mahkeme belgelerine göre, çiftin 17 yaşında Sunday Rose ve 14 yaşında Faith Margaret adlı çocukları için aralarında halihazırda düzenlenmiş bir velayet anlaşması bulunuyor. İkisi de çocuk veya eş nafakası ödemeyecek.

        Velayet anlaşmasına göre Nicole Kidman, çocuklarıyla 306 gün geçirirken, Keith Urban 59 gün onlarla ilgilenecek. Çift karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka almayı tercih etmezken, belgelerin nafaka bölümünde her ikisinin de gelirlerini aylık '100 bin doların üzerinde' olarak belirttiği görüldü. Boşanma anlaşmasının en dikkat çeken tarafı, anlaşmada belirtilen planın birkaç haftadır yürürlükte olması.

        Nicole Kidman'ın açtığı boşanma davasında gerekçe 'şiddetli geçimsizlik' olarak belirtildi. Kidman ile Keith Urban, boşanma sonrası kendi mal varlıklarını koruyacak.

        Nicole Kidman, velayet anlaşmasına göre çocukların 'birincil ikametgah ebeveyni' olmak istediğini, ancak çocuklarla ilgili önemli kararları birlikte almak için birlikte ebeveynlik yapacaklarını belirtti.

        58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile 57 yaşındaki müzisyen Keith Urban'ın haziran ayından bu yana ayrı olduğu belirtildi.

