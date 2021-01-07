Nielsen Türkiye’de üst düzey atama

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Nielsen Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Nielsen Türkiye’de perakende direktörlüğü görevine Serhat Sükan'ın atandı.

Hızlı tüketim ürünleri konusunda faaliyet gösteren farklı şirketlerde satış, pazarlama ve ticari pazarlama alanlarında çeşitli görevlerde bulunan Serhat Sükan, 2014 yılında Nielsen Türkiye’ye Perakende Ölçüm Hizmetleri departmanında Lokal Firmalardan Sorumlu Grup Müdürü olarak transfer oldu.

Sükan, Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak atanmadan önce ise Nielsen Türkiye ofisinde Lokal Firmalar ve Gıda Endüstrisinden Sorumlu Direktör olarak çalışıyordu.

Serhat Sükan'ın, Türkiye’deki perakendecilere destek vermek üzere bundan böyle Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri Direktörü olarak görev yapacağı kaydedildi.