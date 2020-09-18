DHA

Kaza, gece saatlerinde eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı Kızıldeniz (23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Şahin´e (17) çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. İkiye ayrılan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılırken, sürücü Kızıldeniz'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar yaya Kemal Furkan Şahin ile araçtan çıkartılan Ahmet Özel, Batuhan Şenbaş ve Ramazan Binay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Özel ile Ramazan Binay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kızıldeniz'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.