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        'Arsa benim' dedi, köy yolunu kapattı

        NİĞDE merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol kendine ait araziden geçtiğini iddia ettiği köy yolunu beton direk dikerek kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:55
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        'Arsa benim' dedi, köy yolunu kapattı
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        NİĞDE merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol kendine ait araziden geçtiğini iddia ettiği köy yolunu beton direk dikerek kapattı. Demirkol, arazisinden 5 dönüm kayıp yaşadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

        Merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol, 21 dönümlük arazisinin 5 dönümlük kısmının köy yoluna gittiğini iddia etti, yola beton direk dikti. Yolun tapulu arazisinden geçtiğini ileri süren Demirkol, araç geçişini engelledi. Yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerle defalarca görüştüğünü ancak çözüm üretilmediğini ileri süren Ümit Demirkol, son çare olarak yolu kapattığını söyledi. Bu yolun köye ulaşım sağlanan tek yol olmadığını da belirten Demirkol, "Amacım kimseyi mağdur etmek değil. Ancak yol nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük kaybım söz konusu. Anlaşmak istenirse çözüm için çaba gösteririm ancak mağduriyetim giderilmeli" dedi.

        Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş ise köy yolunun kapatılmasının kendileri için ciddi bir sorun olduğunu ve derhal çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Niğde'ye bu yoldan ulaşım sağladıklarını belirten köy sakinleri de mağdur olduklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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