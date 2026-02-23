Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de 37. Vergi Haftası kutlandı

        Niğde'de 37. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 23.02.2026 - 11:37
        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde İl Defterdarı İshan Mintaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Niğde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Demirdilek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası temsilcileri katıldı.

