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        FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

        FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:45
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        FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
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        FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti.

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından çok sayıda kişi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyaretçiler, Halisdemir'in mezarı başında dua okudu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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