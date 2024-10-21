FETÖ elebaşının ölümü sonrası Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından çok sayıda kişi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyaretçiler, Halisdemir'in mezarı başında dua okudu.

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını, çok sayıda kişi ziyaret etti.

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