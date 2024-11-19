Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma başlattı (2)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Niğde’deki Aladağlar’ın Yedigöller mevkine gitmek için 16 Kasım’da yürüyüşe geçtikten sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşlerin kaybolmasıyla ilgili Niğde Valiliği’nden açıklama yapıldı. Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Mariao ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.