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        Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma başlattı (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMANiğde'deki Aladağlar'ın Yedigöller mevkine gitmek için 16 Kasım'da yürüyüşe geçtikten sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşlerin kaybolmasıyla ilgili Niğde Valiliği'nden açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:37
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        Niğde'de Belarus uyruklu ikiz kız kardeş dağcılar kayboldu; ekipler çalışma başlattı (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Niğde’deki Aladağlar’ın Yedigöller mevkine gitmek için 16 Kasım’da yürüyüşe geçtikten sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşlerin kaybolmasıyla ilgili Niğde Valiliği’nden açıklama yapıldı. Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Mariao ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

        Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildiği, yarın günün ilk ışıklarıyla çalışmaların tekrar başlayacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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